Chegada do megatatuzão pára estações do Metrô Paulista O megatatuzão, que está escavando a linha 4/Amarela (Luz/Vila Sônia) do Metrô, chega à região da avenida Paulista neste final de semana. Em conseqüência, a circulação de trens entre as estações Consolação e Clínicas será interrompida tanto neste sábado (17) como no domingo (18). A previsão é de que o trabalho esteja concluído na madrugada da segunda-feira (19). Para atender aos usuários, uma frota com mais de 10 ônibus da SPTrans fará o trajeto gratuito entre as estações Consolação e Clínicas. Os passageiros devem retirar senhas nas duas estações para utilizar os coletivos. O Metrô espera um aumento de quatro minutos no tempo total de viagem da linha. Para orientar os usuários, na Linha 2/Verde e nas estações de transferência (Paraíso, Ana Rosa e Sé), serão fixados banners, cartazes e distribuídos 200 mil folhetos com informações sobre a operação. O Shield é um equipamento sofisticado, de alta tecnologia. Equipes técnicas trabalharão ininterruptamente hoje e amanhã para acompanhar seu deslocamento, utilizando aparelhos de última geração que serão instalados no trecho interditado.