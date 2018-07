Chegam a 49 presos em manifestações no Rio Entre a noite desta quinta-feira, 11, e a madrugada de sexta-feira, 49 pessoas foram detidas no Rio, durante as manifestações que terminaram em pancadaria no centro e nas imediações do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, na zona sul, atualizou a Polícia Civil. No protesto organizado por centrais sindicais no centro, 25 detidos foram encaminhados à 5.ª Delegacia de Polícia (Lapa) em duas ocorrências.