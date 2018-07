Chegou a hora do vale-tudo

Os votos mais caros do esporte. Rio, Chicago, Madri e Tóquio iniciam em Copenhague a corrida final para conquistar mentes e corações de 105 integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) que escolherão na sexta-feira quem organizará a Olimpíada de 2016. A disputa é uma das mais acirradas da história e os investimentos estão quebrando recordes.

Juntas, as quatro candidaturas gastaram nos últimos meses US$ 180 milhões (cerca de R$ 325 milhões) apenas para preparar seus planos e convencer os integrantes do COI. Chicago foi a que mais investiu: US$ 49 milhões, contra US$ 48 milhões de Tóquio, US$ 43 milhões do Rio e US$ 40 milhões de Madri. Os custos são quase 15% superiores à escolha dos Jogos de 2012.

Se forem contabilizados os 99 integrantes do COI que não fazem parte de nenhuma das candidaturas, o valor total sobre cada voto seria o equivalente a US$ 1,8 milhão. Entre o seleto grupo de eleitores estão o príncipe Albert de Mônaco, nobres europeus, príncipes árabes e um grupo da aristocracia mundial. Raros são os esportistas com direito a voto.

O time inclui um vice-presidente da NBC, rede norte-americana que pagou US$ 3,2 bilhões para ter o direito de transmitir os Jogos nos anos 90. O ex-presidente do COI Juan Antonio Samaranch decidiu escolher alguém da tevê para o COI, Alex Gilady. Hoje, ele vota como alguém supostamente "independente". Jacques Rogge, presidente do COI, que não votará nesta eleição, aposta que a decisão será vencida por "dois ou três votos".

NÃO PEGOU BEM

Em Copenhague e no COI, as declarações do Rio de que já teria pelo menos 20 votos não pegou bem. "Ficar declarando isso pode ser o beijo da morte para uma candidatura", afirmou um dirigente experiente do COI, que preferiu não se identificar.

Para um representante de Chicago, qualquer um na delegação que declarar quantos votos tem corre sério risco de ser afastado da comitiva.

O problema é que, na delegação carioca, a declaração foi feita por ninguém menos do que o conceituado João Havelange, ex-presidente da Fifa e integrante do COI.

INVESTIMENTO DE PESO

US$ 180 milhões

ou cerca de R$ 325 milhões

investiram as quatro cidades juntas apenas para se promover e tentar ganhar votos

US$ 49 milhões

é o maior gasto de uma candidata (Chicago). Em seguida vêm

Tóquio (US$ 48 mi), Rio (US$ 43 mi) e Madri (US$ 40 mi)