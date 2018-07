'Chegou a vez da Mancha ser campeã', diz presidente Após dois anos de "aprendizado", chegou a vez da Mancha Verde conquistar o seu primeiro título no Carnaval de São Paulo. Essa é a opinião do presidente da escola de samba, Paulo Serdan. "Espero que agora seja a nossa vez. Estamos melhorando a cada ano e o desfile vai ser muito bom. Cada carro tem um estilo próprio", afirmou Serdan. Quinta escola a entrar na avenida nesse primeiro dia desfile, a Mancha Verde leva ao Anhembi o samba-enredo "Pernambuco: uma Nação Cultural". O tema nasceu já no ano passado, quando a escola homenageou o escritor pernambucano Ariano Suassuna. "Quando a gente foi a Pernambuco fazer a pesquisa sobre o Ariano Suassuna, vimos que o Estado tinha uma cultura muito rica e resolvemos fazer a homenagem", disse Serdan. O desfile da Mancha Verde tem o patrocínio do governo de Pernambuco, que doou R$ 200 mil para a escola. No desfile deste ano, segundo Serdan, a escola terá a participação de integrantes norte-americanas, que compraram as fantasias pela Internet e vieram ao Brasil desfilar. "Sabendo usar, a Internet é uma ferramenta poderosa. "Estamos sendo competentes", ressaltou Serdan. "De lamento, só o fato de que nenhum atleta palmeirense tenha vindo prestigiar o desfile, pois o time joga hoje contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista", disse Serdan.