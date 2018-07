Cheia deixa mais de 350 famílias desabrigadas no Acre

A prefeitura de Rio Branco decretou estado de emergência e o prefeito montou um gabinete temporário no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. No local há pelo menos 350 famílias alojadas. Os 1.487 desabrigados estão sendo levados para o abrigo montado no Parque de Exposições, mas o governador na já autorizou a construção de 50 boxes no Ginásio Álvaro Dantas para alojar outras famílias que estão em áreas alagadas.

O nível das águas do rio Juruá também preocupa a população que vive no município de Cruzeiro do Sul. Dados da Defesa Civil apontam na medição realizada na manhã de hoje que o rio estava com 12,65m, ultrapassando a cota de alerta que é de 11,80 metros.