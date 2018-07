Cheia do Rio Negro no AM já é a 2ª maior da história O Rio Negro superou hoje em quatro centímetros a segunda maior cheia já registrada, em 1976, quando a marca foi de 29,61 metros de profundidade. Hoje, o rio chegou a 29,65 metros. "Estamos também a apenas quatro centímetros da maior cheia já registrada, em 1953, quando a máxima chegou a 29,69 metros", disse Valderino Pereira, funcionário do Porto de Manaus, há 30 anos responsável pela medição da régua do rio Negro e que fornece informações ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM).