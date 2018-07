Cheia dos rios afeta 39 cidades do Amazonas

Nos últimos dias, cinco cidades entraram na lista da Defesa Civil, são: Autazes, Itacoatiara, Anori, Careiro Castanho e Codajás. Além dos municípios de Borba, Apuí, Envira, Guajará, Ipixuna, Lábrea, Novo Aripuanã, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Tapauá, Anamã, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Fonte Boa, Iranduba, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Maués, Nhamundá, Parintins,Pauini, Silves, Tefé, Itamarati, Urucará e Urucurituba.

Técnicos da Defesa Civil do Amazonas, juntamente com militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, realizaram no último sábado, uma ação emergencial com entrega de kits de ajuda humanitária no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus), uma das cidades afetadas pela cheia do rio. O Estado e o Governo Federal, tem auxiliado as 63.212 famílias atingidas.

Os kits entregues na operação, coordenada pela Defesa Civil do estado, foram: de limpeza, dormitório e higiene, além de cesta básica e distribuição de combustível para as comunidades Tupaninha, São Francisco II P.A. Panelão, Araça (sede), Paraná do Araça, Purupurú e demais.