Cheia no Acre deixa mais de 6 mil desabrigados

A cheia do Rio Acre, que às 18 horas de ontem estava em 17,22 metros, é a segunda maior da história das medições do manancial, iniciadas em 1970. Em 1988, o rio alcançou 17,12 metros em Rio Branco. Segundo a prefeitura, 33 bairros foram atingidos pelo transbordamento do rio, que atingiu 12.390 imóveis. Ao todo, 49.560 pessoas foram atingidas pela água.

Ribeirinhos

A Secretaria Municipal de Floresta e Agricultura (Safra) e órgãos estaduais parceiros estão prestando assistência às comunidades ribeirinhas atingidas pela cheia do Rio Acre e seus afluentes.

No Belo Jardim Rural, cerca de 15 quilômetros do Centro de Rio Branco, mais de 70 famílias sofrem com o drama da cheia. O rio invadiu a vila, deixando centenas de pessoas em estado de atenção. A água cobriu plantios de frutas e verduras e acabou com a criação de pequenos animais.