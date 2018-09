Cheias deixam desalojados e desabrigados no MA

Segundo o relatório, a cidade mais afetada é Trizidela do Vale, no interior do Estado, com 2.763 desalojados e 3.564 desabrigados. No total, até a manhã de hoje foram registrados 4.332 desalojados e 7.175 desabrigados.

De acordo com classificação da Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e desalojados aqueles que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. As outras cidades afetadas são Bacabal, Coroaté, Igarapé Grande, Pedreiras e São Luís Gonzaga do Maranhão.