Cheias são rotina em 27 pontos de São Paulo

É o caso do cruzamento da Avenida Sumaré com a Praça Marrey Júnior, em Perdizes, na zona oeste, que inundou quatro vezes só neste mês. A última foi anteontem, quando a cidade registrou o maior número de pontos de alagamentos da temporada de chuvas: 81 (11 na chuva da madrugada e manhã e 70 à tarde e à noite), 15 intransitáveis.

Para o vice-presidente de atividades técnicas do Instituto de Engenharia, Marcelo Rozenberg, os pontos de alagamentos que se repetem com frequência devem ser analisados. "É preciso caracterizar cada um deles, estudar os problemas causadores das enchentes, quais as características de ocupação do solo para achar a melhor forma de sanar o problema", afirma.

Questionada sobre as ações da Prefeitura nesses locais, a Secretaria das Subprefeituras afirmou que desde o início do ano tem intensificado a limpeza em todo o sistema de drenagem e que investiu R$ 421 milhões em obras de drenagem neste ano. Dessas, 21 estão em andamento e 16 foram concluídas, diz. As informações são do Jornal da Tarde.

Outros pontos

Zona leste

Av. Conde Frontin, Av. Celso Garcia, Av. Alcântara Machado, Av. Luís Inácio de Anhaia Melo

Centro e zona oeste

Ruas Paula Souza, Maria Domitila e José Paulino, Av. 9 de Julho e Marquês de São Vicente

Zona norte

Marginal do Tietê (Pontes da Freguesia do Ó e das Bandeiras) e Av. Elísio C. de Siqueira

Zona sul

23 de Maio, Marginal do Pinheiros (Pontes Eusébio Matoso, Roberto Zuccolo e João Dias), Eusébio Matoso e Romão Gomes