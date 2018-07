Chelsea ataca Arsenal para ampliar vantagem

No Chelsea, o "problema" do técnico Carlo Ancelotti é escolher quais atletas vão atuar no meio de campo. "Tenho vários jogadores em boas condições: Ballack, Lampard, Mikel, Essien e Malouda. Dos cinco terei de escolher três", explica.

A presença de Lampard (recuperado de contusão), segundo Ancelotti, é motivo de comemoração. "Ele se recuperou a tempo para o clássico e sua contribuição é importante para o time não apenas em campo, mas também do ponto de vista psicológico (de toda a equipe)."

O Arsenal, com 25 pontos, está sob pressão. O técnico Arsène Wenger diz que o tempo das desculpas por perdas de título já passou. "Existe um período para qualquer time progredir e mostrar a sua força. Para o meu, o momento chegou." O treinador ressalta que a imaturidade é coisa do passado.

O outro Manchester, o City, atuou em casa ontem e contou com a presença do atacante brasileiro Robinho. Mas o time ficou no empate com o Hull: 1 a 1. Muitos gols fora marcados em Londres, onde o West Ham derrotou o Burnley por 5 a 3. Já o Tottenham subiu para o terceiro lugar, com 26 pontos, apesar do empate por 1 a 1 com o Aston Villa. Demais jogos da 14ª rodada: Blackburn 0 x 0 Stoke, Fulham 1 x 1 Bolton e Wigan 1 x 0 Sunderland.

Outro destaque de hoje é o clássico da terra dos Beatles, entre Everton e Liverpool . A rodada vai ser completada com o jogo Wolverhampton x Birmingham.