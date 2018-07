Chelsea cada vez mais líder: 3 a 0 no Arsenal

Os comandados do técnico italiano Carlo Ancelotti terminaram o primeiro tempo em vantagem no placar, com um gol, aos 41 minutos, do atacante marfinense Didier Drogba, que concluiu bem a jogada criada pelo lateral Ashley Cole. Pouco antes do intervalo, o zagueiro belga Vermaelen marcou contra as próprias redes e ampliou para 2 a 0 a favor dos visitantes.

No segundo tempo, os donos da casa não esboçaram qualquer reação e acabaram levando o terceiro, marcado por Drogba, em chute que deixou o goleiro espanhol Almunia sem chance de defesa.

Em outro clássico realizado ontem, o Liverpool espantou a crise com uma vitória por 2 a 0 na casa do Everton. Com gols foram do argentino Mascherano e do holandês Kuyt, o time voltou a vencer desde 25 de outubro, quando superou o Manchester United. O Liverpool é o quinto, com 23 pontos.

Ainda ontem, o Birmingham ganhou fora de casa do Wolverhampton por 1 a 0 (gol de Bowyer). Com o resultado, os donos da casa permanecem na vice-lanterna, enquanto os visitantes aparecem agora em 11º lugar.