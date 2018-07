Chelsea rejeita proposta do Manchester City por John Terry

"O Chelsea Football Club pode confirmar que rejeitou totalmente uma oferta feita pelo Manchester City por John Terry", afirma comunicado divulgado pelo site do clube londrino (www.chelseafc.com).

"Gostaríamos de deixar claro, e não voltaremos a fazê-lo, que John não está à venda."

O City, de propriedade do bilionário de Abu Dhabi Xeque Mansour bin Zayad al Nahyan, também fez uma sondagem a Terry, que tem 53 jogos pela seleção inglesa, na temporada passada, também recusada.

O técnico do City, Mark Hughes, já acertou as contratações do meio-campista Gareth Barry, que estava no Aston Villa, e do atacante Roque Santa Cruz, que veio do Blackburn, para a próxima temporada, quando a equipe disputará a fase classificatória da Liga dos Campeões.