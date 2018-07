Chelsea vê fim de sequência invicta, Arsenal perde e Liverpool empata

As esperanças do Arsenal de conseguir a terceira vitória seguida foram destruídas pela derrota por 3 x 2 para o Stoke City, na qual o time chegou a estar perdendo por 3 x 0. Já o Liverpool empatou por 0 x 0, em casa, com o Sunderland - um dos três placares zerados da rodada.

Invicto há 23 jogos em todas as competições desde a semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em abril, o Chelsea provou que está longe de ser invencível ao ver os 10 homens do Newcastle sobreviverem à pressão dos visitantes após a expulsão de Steven Taylor.

"Tivemos muito azar, mais que na temporada passada", disse o técnico José Mourinho, que perdeu por 2 x 0 para o Newcastle na última campanha, à BBC.

O campeão Manchester City pode diminuir a vantagem para o líder para três pontos se vencer o Everton, ainda neste sábado. O terceiro colocado Southampton recebe o Manchester United, quarto, na segunda-feira.

O Arsenal saiu perdendo com um gol de Peter Crouch, aos 19 segundos. Bojan e Jon Walters fizeram 3 x 0 antes do intervalo.

O pênalti de Santi Cazolra e o gol de Aaron Ramsey deram ao Arsenal esperança no segundo tempo, mas era tarde demais para os visitantes, que perderam Calum Chambers, expulso.

"Quando perdíamos por 3 x 0 tínhamos uma montanha para escalar. Escalamos, mas tivemos pouca sorte", disse o técnico Arsène Wenger.

O Queens Park Rangers venceu o Burnley por 2 x 0 e saiu da zona de rebaixamento.

Tottenham e Crystal Palace empataram por 0 x 0, mesmo placar de Hull City e West Bromwich.

(Por Martyn Herman)