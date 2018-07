Chesf tem prejuízo consolidado de R$5,3 bi em 2012

A perda no ano aconteceu por conta de ajustes contábeis decorrentes da renovação das concessões com vencimento em 2015, com a Medida Provisória No 579, transformada em lei, que estabelece que os ativos dessas concessões, ainda não amortizados, deveriam ser indenizados a preços de reposição.

"A diferença resultante entre o valor da indenização, calculado com base no critério estabelecido pela referida MP, e o valor registrado contabilmente, foram baixados como perda no resultado da companhia", explico a Chesf em seu relatório de resultados.

A geração operacional de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado aos efeitos da MP e outros itens cresceu 25 por cento no ano passado, a 3,35 bilhões de reais.

A receita operacional bruta da Chesf cresceu 18 por cento no fechado do ano, a 7,68 bilhões de reais, considerada a maior da história da companhia. (Por Sérgio Spagnuolo, no Rio de Janeiro)