Chevron afirma que foi notificada pela ANP

De acordo com a nota, a produção no Campo Frade continua e o poço interditado é responsável por menos de 10% da produção total diária - 79 mil barris de óleo. "A Chevron confirma que a produção nos demais poços está sendo realizada seguindo todos os procedimentos de segurança operacional".

A empresa americana não refutou a informação da ANP, de que a agência não havia sido informada da presença de gás sulfídrico no poço. Na nota, a Chevron esclarece que faz "monitoria regular da substância, um subproduto natural do processo de produção de petróleo e gás". "A empresa também informa que tem implantado permanentemente sistemas e processos de segurança para garantir a segurança dos empregados, dos contratados e das operações".

No dia 24, a ANP determinou que a Chevron suspendesse todas as suas atividades de perfuração no País. A produção foi mantida.