Chevron apela proibição brasileira, busca reabrir campo A Chevron, segunda maior empresa petroleira do mundo, disse nesta quinta-feira que interpôs um recurso contra a liminar que proíbe tanto a empresa quanto a Transocean Ltd., sua contratada para perfuração, de operar no Brasil enquanto ainda estiverem em julgamento as ações cíveis e criminais sobre o vazamento de petróleo em novembro do ano anterior.