Chevron classifica denúncia de 'ultrajante'

O advogado da empresa na área criminal, Nilo Batista, informou que vai questionar a competência do procurador da República Eduardo Santos, do Ministério Público Federal de Campos dos Goytacazes (RJ), para propor ação contra a empresa. Batista alega que o vazamento ocorreu fora do território nacional.

Ele cita o Código Penal para afirmar que a competência cabe à procuradoria da República no Rio de Janeiro. "O artigo 88 diz que a competência é da capital do Estado onde por último residir o acusado", afirmou. Se a Justiça determinar que a competência não é de Campos, a denúncia terá de ser avaliada por outro procurador e novamente apresentada à Justiça.

A Chevron informou que o vazamento ocorrido no início do mês está reduzido a "gotas de óleo intermitentes". Em sua entrevista, Batista disse que havia "indícios técnicos" de que o episódio mais recente não tem a ver com o vazamento de novembro. Ele citou como exemplo exame laboratorial que comparou amostras de óleo das duas ocasiões.

De acordo com a nota, os dois pontos de vazamento estão "a três quilômetros de distância um do outro, em lados opostos do Campo Frade, e também em lados opostos da principal falha geológica do Frade". Enquanto o primeiro incidente estaria relacionado com um aumento repentino de pressão durante abertura de um poço, o segundo caso ocorreu em área em que não havia perfuração, diz a empresa.

Para o MPF, o vazamento de março ainda é consequência do primeiro. "Sobre um possível colapso do leito marinho: Não há, hoje, nenhuma evidência plausível indicando que um evento significativo possa vir a ocorrer", rebate a Chevron.

Os advogados da petroleira questionaram ainda o pedido de indenização de R$ 20 bilhões, pedido pelo procurador na ação cível, e minimizaram possíveis danos ambientais. "Os danos, se existiram, foram mínimos. Não se comprometeu a saúde de ninguém. Não houve a morte de qualquer baleia, golfinho, qualquer ave. Na verdade não houve uma sardinha que morreu por conta do acidente", afirmou o advogado Oscar Graça Couto, que atua na área cível.

Sobre a decisão judicial que impede a saída de dirigentes da Chevron do País, os advogados informaram que só quatro dos 17 passaportes ainda não foram entregues, porque os executivos estavam viajando. Eles consideraram a medida desnecessária. "Um deles esteve cinco vezes fora do País durante o inquérito. Outros estavam viajando quando houve a decisão e voltaram. A Chevron não vai deixar o Brasil", afirmou Batista.