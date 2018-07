Chevron é multada em R$ 50 mi pelo Ibama A petroleira Chevron recebeu multa do Ibama no valor de R$ 50 milhões pelo vazamento de óleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos. É o valor máximo previsto para multas aplicadas pelo instituto. Os detalhes da punição estão sendo detalhados em entrevista do presidente do Ibama, Curt Trennepohl, e do secretário estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Minc.