Chevron e Transocean negociam ajustamento de conduta no país A Chevron Corp e a Transocean Ltd. concordaram em mudar os procedimentos de operação e segurança, como parte de um processo que busca cerca de 20 bilhões de dólares em indenizações por conta do vazamento de petróleo em novembro de 2011, disseram promotores públicos à Reuters nesta sexta-feira.