Chevron nega vazamento na cabeça do poço no ES

De acordo com estimativa da Chevron, o volume de óleo na superfície do oceano está "abaixo de 65 barris" (o equivalente a 10.335 litros, já que cada barril suporta 159 litros). A Chevron informou ainda que mantém 18 embarcações, atuando em rodízio, na operação.

Segue a íntegra da nota:

"Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2011 - 18h30 - A Chevron Brasil Upstream Frade Ltda confirmou hoje que a operação de cimentação para vedar um poço de avaliação localizado nas proximidades do campo Frade está em andamento.

A empresa também confirma que jamais ocorreu qualquer fluxo de óleo pela cabeça do poço e que o monitoramento mais recente indica que o óleo das linhas de exsudação próximas do fundo do oceano reduziu-se a um gotejamento ocasional.

A Chevron segue trabalhando em estreita parceria com sua contratada de perfuração, Transocean, nas operações de fechamento do poço. Todas as operações de perfuração de poços de desenvolvimento no campo permanecem suspensas.

A Chevron continua monitorando a mancha de óleo, que dissipou-se significativamente. A estimativa atual situa o volume de óleo na superfície do oceano abaixo de 65 barris.

A mancha está localizada a cerca de 120 quilômetros do litoral e continua movendo-se em uma direção sul-leste, afastando-se da costa brasileira.

A Chevron continua coordenando e mobilizando recursos para monitorar e recolher o que resta da mancha. A companhia conta com uma frota de até 18 embarcações, operando em rodízio, segundo permitem as condições meteorológicas, para controlar e monitorar a mancha.

As atividades de produção foram mantidos inalteradas no Frade durante o incidente de exsudação. As operações de produção têm sido monitoradas continuamente para assegurar que as instalações não estejam contribuindo para mancha de óleo. O volume diário de produção é de aproximadamente 79.000 barris de óleo equivalente.

A Chevron segue informando com todos os detalhes e trabalhando com os órgãos do governo brasileiro e parceiros do setor em todos os aspectos desta matéria.

O poço de avaliação foi perfurado nas imediações do Campo Frade, operado pela Chevron e localizado a 370 quilômetros a Nordeste do Rio de Janeiro, Brasil, em lâmina d''água de aproximadamente 1.200 metros".