Chevron pode receber autorização para voltar a produzir A diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, afirmou nesta quinta-feira que a entidade, por enquanto, não identificou "nada contra a retomada" da produção por parte da Chevron no caso do Campo de Frade. Segundo ela, a autorização deve sair nos próximos dias.