Chevron precisará admitir falhas para voltar a perfurar

Para a ANP, um dos principais motivos para o acidente foi a falha na identificação das pressões do reservatório e não adoção de medidas para mitigar os riscos decorrentes. Foi identificado que havia uma análise de risco da instalação, mas não da perfuração poço.

A ANP informou que não fará grandes mudanças de regulação, nem exigirá medidas específicas das empresas, por exemplo, de cimentação de poços. A ANP passou a exigir das concessionárias a análise de risco e projeto do poço de forma preventiva, por amostragem. "Não há como permanecer com fiscal a bordo, nenhum país faz isso", afirmou Magda. No caso da produção, a empresa vai submeter à ANP o cronograma de retomada no próximo dia 27. A autorização por parte da ANP virá depois disso.

O relatório e as multas da ANP versam apenas sobre segurança operacional. Ibama e Ministério Público também terão relatórios próprios. Multas pela parte ambiental do vazamento fica a cargo do Ibama. A ANP não identificou falha grave da Transocean.