Chevron registra vazamento de óleo Um vazamento de óleo da Chevron Brasil foi registrado anteontem na Bacia de Campos, a 120 quilômetros da costa do Espírito Santo. Ainda não se sabe a proporção do acidente, que aconteceu no campo de Frade e pode ter sido causado por uma falha geológica. A Chevron está trabalhando na contenção do material e diz não acreditar que o óleo chegará à costa.