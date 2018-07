Chicago prepara esquema de guerra para o dia da decisão

A empresa contratada é a Monterrey Security, que terá a função de assegurar a inviolabilidade até de mensagens e de um vídeo com o presidente americano Barack Obama. A ideia consiste em garantir que computadores não sejam violados e que as linhas telefônicas dos integrantes da candidatura de Chicago não sejam grampeadas. Seus representantes foram instruídos até a não usar os telefones do hotel em que se hospedarem na Dinamarca.

O COI mudou as regras nos últimos anos para tentar tornar o processo de seleção mais transparente e evitar os problemas dos anos 1990, quando havia compra de votos. O último grande escândalo, mais atual, foi revelado na eleição de Salt Lake City, nos EUA, na briga pela sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002. Mas Chicago ainda insiste que precisará proteger seus dados. No ano passado, um espião espanhol tentou se credenciar como jornalista para acompanhar os inspetores do COI em sua passagem pelo Rio. Jacques Rogge, presidente do COI, afirmou que as novas regras, que impedem que representantes da entidade tenham contato em particular com as cidades, serão mantidas nos próximos anos.

NA LIDERANÇA

Nas maiores casas de apostas dos Estados Unidos e da Europa, Chicago e Rio passaram a liderar com folga e se firmam como as favoritas para receber os Jogos. Chicago mantém a liderança, como já vinha ocorrendo, e o Rio aparece na segunda colocação. Tóquio é a terceira e Madri, a última.

A pouco mais de uma semana da decisão, as candidatas do Brasil e dos EUA ganham força por causa dos comentários do COI em seu último relatório. O Rio, apesar das dificuldades, foi elogiado. Madri recebeu críticas em relação ao projeto, enquanto o COI revelou que Tóquio mentiu sobre um dos locais onde os Jogos poderão ocorrer. A delegação japonesa havia dito que um dos edifícios já estava construído, o que não é verdade.

Nas redes apuestauniversal.com e 888sports, a aposta de 1 euro em Chicago valerá ao investidor 1,67 em caso de vitória. No Rio, a aposta de 1 euro renderá 4,33, contra 5,5 de Tóquio e 9 de Madri. A bwin mantém americanos e brasileiros na frente, mas coloca os japoneses em último.J.C.