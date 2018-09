Chicago tinge rio de verde

Abrindo as comemorações do dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, que acontecem no dia 17 de março, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, tingiu o rio de verde no último fim de semana.

A tradição já tem mais de 40 anos e costuma ser acompanhada por milhares de pessoas.

Tradição começou inspirada por uso de pigmentos para detectar esgoto

Ela começou em 1962, a partir dos pigmentos usados para descobrir vazamentos de esgoto no rio.

Hoje, são usados quase 20 quilos de um pigmento inócuo feito à base de plantas para tingir o rio.

A parada deste ano foi a última do atual prefeito Richard Daley, que foi saudado pela multidão.