Chicco anuncia recall de cadeirinha de bebê As cadeiras de bebê para automóveis Chicco Auto-Fix, equipadas com o dispositivo "Daphne 0" e comercializadas entre 1º de janeiro de 2010 e 16 de maio de 2013, estão sob processo de recall. Conforme informa a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça, a Artsana Brasil Ltda. (Chicco) anunciou "campanha de chamamento" dirigido a esse produto. É necessário fazer a substituição do fecho do cinto de segurança da cadeirinha.