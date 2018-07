Chiclete inicia maratona no último dia do carnaval No comando do Bloco Camaleão, a banda Chiclete com Banana começou, no início da tarde de hoje, no Circuito Osmar (Campo Grande) sua tradicional maratona da terça-feira de carnaval. Na companhia dos filhos Rafa e Pipo, da banda Oito7Nove4, o vocalista Bell Marques arrastou uma multidão em sua despedida do circuito.