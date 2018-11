Chico Anysio ainda não tem previsão de alta

De acordo com a assessoria de imprensa, Chico Anysio está lúcido, e demonstra ansiedade para deixar o hospital. Vascaíno, ele fez questão de assistir à partida contra o Flamengo, no domingo. O humorista está acompanhado da mulher, Malga di Paula.

Ainda não há previsão de alta. Chico deveria voltar a gravar o Zorra Total esta semana, mas o retorno à TV foi adiado. O humorista passou por longa internação, de 110 dias, no início do ano, por causa de complicações cardíacas e respiratórias. Em novembro, ficou por cinco dias no hospital, por conta de fortes dores nas costas.