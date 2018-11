Chico Anysio apresenta melhora cardíaca e pulmonar O humorista Chico Anysio, internado desde o último dia 2, apresenta sinais de melhora cardíaca e pulmonar, segundo boletim do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, divulgado hoje. O médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues afirma que o comediante já passa o dia fora do respirador, mas à noite continua com o suporte mecânico. Ainda não há previsão de alta.