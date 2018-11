Chico Anysio apresenta melhoras, segundo hospital O humorista Chico Anísio, de 79 anos, apresentou melhoras e passará o dia fora do suporte mecânico de respirar, segundo boletim do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde o dia 2. De acordo com o boletim, o comediante não apresenta mais o quadro de febre, e a pneumonia do pulmão esquerdo foi sanada.