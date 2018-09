Chico Anysio deixa CTI e tem quadro clínico estável O humorista Chico Anysio recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado hoje, o humorista está internado na Unidade Intermediária (UI) do hospital e continua a fazer sessões de fonoaudiologia para reabilitar a glote.