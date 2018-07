Chico Anysio é internado no Rio O humorista Chico Anysio, de 79 anos, está internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio, desde a manhã de quarta-feira. Exames identificaram que ele tem um pólipo no intestino grosso. O humorista aguarda o resultado do laudo da biópsia para saber se o pólipo é benigno ou maligno. Seu quadro é estável.