Chico Anysio é transferido para o quarto e passa bem O humorista Chico Anysio, de 79 anos, foi transferido ontem para um quarto do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, segundo informações do hospital. De acordo com o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, ele respira sem a ajuda de aparelhos e seu quadro de saúde é estável. Ontem mesmo o humorista recebeu a visita dos filhos e esposa.