Chico Anysio é transferido para quarto de hospital no RJ O humorista Chico Anysio, de 79 anos, foi transferido da Unidade Intermediária para um quarto do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico, Chico se alimenta normalmente e já caminha pelos corredores do hospital. Mesmo sem data exata, a assessoria do Samaritano acredita que o paciente receba alta ainda nesta semana.