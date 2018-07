Chico Anysio está com pneumonia

O humorista Francisco Anísio Paula Filho, conhecido como Chico Anysio, de 79 anos, permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim do hospital, foi diagnosticada uma pneumonia na manhã de ontem, mas o quadro do paciente é estável. Chico Anysio chegou ao hospital no último dia 11, após apresentar sangramento intestinal, e foi submetido a uma cirurgia na manhã de sábado para retirada de parte do intestino grosso. Ele permanece em observação na Unidade Intermediária (UI) do hospital e não há previsão de alta. No ano passado, o humorista foi internado no mesmo hospital com pneumonia.