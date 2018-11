Chico Anysio está com pneumonia, informa hospital O humorista Chico Anysio está com pneumonia na base do pulmão esquerdo, diagnosticada após tomografia computadorizada de tórax, de acordo com boletim médico divulgado nesta tarde pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após a visita do médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues. "Francisco Anísio ainda será submetido a uma broncoscopia para coleta de material que permitirá a identificação da bactéria que está causando a infecção", diz o texto. Ele deixou de apresentar febre, porém permanece com o auxílio de aparelhos para respirar.