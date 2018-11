Chico Anysio inicia tratamento contra pneumonia O humorista Chico Anysio começou tratamento contra a pneumonia na base do pulmão esquerdo, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta, 22, pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma broncoscopia para coleta de material que identificará a bactéria causadora da infecção.