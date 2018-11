Chico Anysio já respira sem aparelhos em parte do dia O humorista Chico Anysio permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, apresentando melhora, e já passa parte do dia sem a ajuda de aparelhos para respirar. Segundo o boletim do hospital, o processo de retirada do suporte mecânico ventilatório tem boa evolução com necessidade cada vez menor pelo paciente.