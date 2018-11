Chico Anysio melhora e já respira sem auxílio mecânico O comediante Chico Anysio permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado hoje pelo hospital, o comediante passará o dia sem a ajuda do respirador, mas durante a noite terá auxílio mecânico para respirar. Ele apresenta boa melhora e já se alimenta de líquidos. O boletim médico informa ainda que o quadro clínico de Chico Anysio é estável.