Chico Anysio não tem previsão de alta, diz hospital O comediante Chico Anysio apresenta boa recuperação e já se alimenta de líquidos, segundo boletim divulgado hoje pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O humorista continua sendo retirado do respirador e passa cada vez mais tempo durante o dia sem a ajuda do aparelho, mas à noite continua contando com o suporte mecânico, segundo o boletim.