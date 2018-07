Chico Anysio passa por cirurgia e seu estado é estável

Segundo a assessoria de imprensa do Samaritano, Chico Anysio tem quadro estável e está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ele deve ter alta em cinco dias. Os médicos constataram que ele tinha uma inflamação no intestino, e não um tumor, como chegou a ser cogitado.

Ainda de acordo com a assessoria do hospital, Chico deu entrada com um quadro de hemorragia digestiva. No ano passado, o humorista foi internado no mesmo hospital com pneumonia.