Chico Anysio passa por nova cirurgia

O humorista Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, o Chico Anysio, de 79 anos, precisou passar por uma nova cirurgia no intestino na manhã de ontem e está em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio.

Segundo o clínico-geral Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, a operação foi necessária para reparar uma obstrução intestinal ocorrida após um procedimento de retirada de parte do intestino grosso do artista, realizado no sábado passado.

Os médicos informaram que o humorista se recupera bem e esperam que ele seja transferido para um quarto ainda hoje, mas não há previsão de alta.

Chico Anysio foi levado para o hospital na semana passada, com hemorragia digestiva, e precisou ser operado. No início desta semana, o humorista teve de permanecer internado depois de ser diagnosticado com uma pneumonia.