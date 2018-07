Chico Anysio pode ter alta em 4 dias

O artista se recupera de uma cirurgia no intestino, realizada na manhã de sábado para retirada de parte do intestino grosso. Segundo o hospital, ele estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi transferido para uma Unidade Intermediária.

Chico está sendo monitorado por médicos e está acompanhado da família. Ele respira normalmente e deve receber alta em quatro dias, segundo o hospital. No ano passado, o humorista foi internado no mesmo hospital com pneumonia.