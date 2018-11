Chico Anysio respira sem ajuda de aparelhos, diz boletim

Chico Anysio foi internado no dia 2 de dezembro com um quadro de falta de ar. Os médicos detectaram uma obstrução da artéria coronariana do humorista e ele foi submetido uma angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias. Durante o período pós-operatório, Chico teve um novo quadro de falta de ar e teve diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração.