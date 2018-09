Chico Anysio responde bem a retirada de respirador Chico Anysio está respondendo bem ao processo de retirada do respirador, segundo novo boletim médico divulgado neste sábado. O humorista, que segue internado no CTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, está fazendo terapia com fonoaudióloga para reabilitar a glote e tomando antibióticos.