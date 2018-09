Chico Anysio tem alta após 3 meses internado Após mais de três meses internado no Hospital Samaritano, no Rio, o humorista Chico Anysio recebeu alta ontem. De acordo com o médico Luiz Alfredo Lamy, seu quadro é estável e o tratamento com uma fonoaudióloga terá continuidade em casa. Desde a internação, em 2 de dezembro, o humorista foi submetido a uma angioplastia, um procedimento para desobstruir artérias.