O estado clínico de Chico Anysio é estável, porém inspira cuidados. Ele continua fazendo diálise em algumas horas do dia, permanece sedado, respira com ajuda de aparelhos e não há previsão de redução do medicamento que está controlando a pressão arterial.

O ator está internado desde o dia 22 de dezembro de 2011, quando foi diagnosticado com pneumonia. Não há previsão de alta.