Chico Anysio tem melhora cardíaca e respiratória

O comediante Chico Anysio permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado hoje pelo hospital, ele apresenta sinais de melhoras cardíacas e pulmonares, já passa o dia sem a ajuda do respirador, mas durante a noite tem auxílio mecânico para respirar.

Chico Anysio apresenta boa melhora e já se alimenta de líquidos. O boletim médico informa ainda que o quadro clínico dele é estável. Na semana passada, Francisco Anysio Oliveira de Paula Filho passou por uma traqueostomia e uma endoscopia para colocação de uma sonda. O comediante chegou ao hospital no dia 2 de dezembro com um quadro de falta de ar.

Após avaliação inicial, em que foi detectada uma obstrução de artéria coronariana, foi submetido a uma angioplastia, procedimento para desobstruir as artérias. Durante o período pós-operatório, Chico apresentou novo quadro de falta de ar, tendo sido diagnosticado um tamponamento cardíaco, que ocorre quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração.