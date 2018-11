Chico Anysio tem piora e volta ao respirador A recuperação do humorista Chico Anysio regrediu e ele precisou voltar ao respirador, informou ontem boletim médico do Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio. Anysio tem febre e é tratado com antibiótico. Segundo o boletim, "o quadro clínico do paciente permanece estável, dentro de sua gravidade". O artista chegou ao hospital no último dia, 2, com falta de ar. Após uma avaliação inicial, foi detectada a obstrução da artéria coronariana, e Anysio foi submetido a uma angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias.